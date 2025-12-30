مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

- -
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

قبل جلسة اليوم.. صالح جمعه يدعم رمضان صبحي بهذه الطريقة (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

12:29 م 30/12/2025

صالح جمعه ورمضان صبحي

تعقد اليوم الثلاثاء، الموافق 30 ديسمبر، جلسة للنطقة في قضية لاعب كرة القدم رمضان صبحي، وذلك علي خلفية اتهامه بالتزوير في أحد معاهد الجيزة.

وكان رمضان صبحي قد تم حبسه مؤخرا على زمة التحقيقات في قضية تزوير محررات رسمية تتعلق بأداء امتحانات في المعهد العالي بأبو النمرس.

في هذا السياق، وجه صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق، دعما لزميله السابق في القلعة الحمراء رمضان صبحي.

ونشر صالح جمعة صورة له رفقة رمضان صبحي بقميص النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وأرفق بها ايموجي الدعاء.

1000313733

صالح جمعه يدعم رمضان صبحي قضية تزوير رمضان صبحي جلسة محاكمة رمضان صبحي

