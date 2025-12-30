قبل جلسة اليوم.. صالح جمعه يدعم رمضان صبحي بهذه الطريقة (صورة)

تعقد اليوم الثلاثاء، الموافق 30 ديسمبر، جلسة للنطقة في قضية لاعب كرة القدم رمضان صبحي، وذلك علي خلفية اتهامه بالتزوير في أحد معاهد الجيزة.

وكان رمضان صبحي قد تم حبسه مؤخرا على زمة التحقيقات في قضية تزوير محررات رسمية تتعلق بأداء امتحانات في المعهد العالي بأبو النمرس.

في هذا السياق، وجه صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق، دعما لزميله السابق في القلعة الحمراء رمضان صبحي.

ونشر صالح جمعة صورة له رفقة رمضان صبحي بقميص النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وأرفق بها ايموجي الدعاء.