هل أثر كسر ماسورة مياه شارع التسعين على تشغيل المونوريل؟

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانًا بشأن حادث كسر ماسورة مياه بشارع التسعين الجنوبي بمنطقة التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء الموافق 30/12/2025 بجوار مشروع مونوريل شرق النيل.

وأكدت الهيئة، في بيانها، عدم تأثر مشروع المونوريل تمامًا بهذا الحادث الطارئ، وأن المشروع سليم بنسبة 100% وأن أعمال المرحلة النهائية للتشغيل التجريبي بدون ركاب لمونوريل شرق النيل تسير بشكل طبيعي.

