هل أثر كسر ماسورة مياه شارع التسعين على تشغيل المونوريل؟

كتب : محمد نصار

02:16 م 30/12/2025
    انفجار ماسورة مياه (8)
    انفجار ماسورة مياه (9)
    انفجار ماسورة مياه (7)
    انفجار ماسورة مياه (5)
    انفجار ماسورة مياه (4)
    انفجار ماسورة مياه (2)
    انفجار ماسورة مياه (3)
    انفجار ماسورة مياه (1)

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانًا بشأن حادث كسر ماسورة مياه بشارع التسعين الجنوبي بمنطقة التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء الموافق 30/12/2025 بجوار مشروع مونوريل شرق النيل.

وأكدت الهيئة، في بيانها، عدم تأثر مشروع المونوريل تمامًا بهذا الحادث الطارئ، وأن المشروع سليم بنسبة 100% وأن أعمال المرحلة النهائية للتشغيل التجريبي بدون ركاب لمونوريل شرق النيل تسير بشكل طبيعي.

