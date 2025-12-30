مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

- -
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

زيارة مفاجئة.. حسين لبيب رئيس الزمالك يطير إلى فرنسا

كتب : محمد خيري

12:51 م 30/12/2025
    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
    حسين لبيب وهاني أبو ريدة
    حسين لبيب رئيس الزمالك
    حسين لبيب
    حسين لبيب 3
    حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك

توجه حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، صباح اليوم إلى فرنسا، لإجراء فحوصات طبية جديدة واستكمال سلسلة من الفحوصات التي بدأها منذ فترة ولم يتمكن من استكمالها آنذاك.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن أن رئيس الزمالك سيغيب عن القاهرة لمدة أسبوع تقريبًا، نظرًا لاستكمال الفحوصات التي تأجلت سابقًا بسبب انشغاله بأزمات النادي والملفات المهمة التي كان يشرف عليها خلال الفترة الماضية.

وأوضح مصدر بالنادي أن سفر رئيس الزمالك جاء بشكل مفاجئ بناءً على توصية الأطباء، مع التنسيق الكامل مع أعضاء مجلس الإدارة بشأن جميع الأمور المتعلقة بإدارة شؤون النادي خلال فترة غيابه.

حسين لبيب الزمالك رئيس نادي الزمالك أخبار الزمالك

