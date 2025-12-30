زيارة مفاجئة.. حسين لبيب رئيس الزمالك يطير إلى فرنسا

"الجمهور ماله انت بتقبض ولا لا؟".. تعليق ناري من شوبير على جون إدوارد

توجه حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، صباح اليوم إلى فرنسا، لإجراء فحوصات طبية جديدة واستكمال سلسلة من الفحوصات التي بدأها منذ فترة ولم يتمكن من استكمالها آنذاك.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن أن رئيس الزمالك سيغيب عن القاهرة لمدة أسبوع تقريبًا، نظرًا لاستكمال الفحوصات التي تأجلت سابقًا بسبب انشغاله بأزمات النادي والملفات المهمة التي كان يشرف عليها خلال الفترة الماضية.

وأوضح مصدر بالنادي أن سفر رئيس الزمالك جاء بشكل مفاجئ بناءً على توصية الأطباء، مع التنسيق الكامل مع أعضاء مجلس الإدارة بشأن جميع الأمور المتعلقة بإدارة شؤون النادي خلال فترة غيابه.