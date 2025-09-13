كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره المصري البورسعيدي اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره المصري اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري "دوري نايل".

وكان المدير الفني البلجيكي للفارس الأبيض يانيك فيريرا، كان قد أعلن أمس الجمعة، عن قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري، التي شهدت غياب 9 لاعبين عن المباراة لأسباب مختلفة.

وجاءت غيابات الزمالك عن اللقاء كالتالي، "محمد عواد، سيف فاروق جعفر، محمود جهاد وأحمد إيشو، لأسباب فنية، محمود حمدي الونش للإيقاف، محمد شحاتة للإصابة، أحمد ربيع لاستمرار التأهيل للتخلص من الإصابة التي يعاني منها".

كما قرر المدرب البلجيكي للفارس الأبيض يانيك فيريرا، استبعاد اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، بعد تأخر عودته إلى التدريبات الجماعية للفريق بعد الراحة التي حصل عليها خلال الفترة الماضية.

ويغيب اللاعب الشاب محمد السيد، بسبب تواجده في معسكر منتخب مصر للشباب، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم بتشيلي.

