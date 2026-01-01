الجيش الأمريكي يهاجم قوارب لتهريب المخدرات ويقتل 8 أشخاص



وكالات

أعلن الجيش الأمريكي، مهاجمة 5 قوارب يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات خلال يومين، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، في حين قفز آخرون إلى البحر.

ولم يكشف بيان للقيادة الجنوبية الأمريكية، المسؤولة عن أمريكا الجنوبية، عن موقع الهجمات، وكانت ضربات سابقة قد نفذت في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وأظهر مقطع فيديو نشرته القيادة الجنوبية على وسائل التواصل الاجتماعي القوارب وهي تسير في تشكيل متقارب، وهو أمر غير معتاد، وقال الجيش إنها كانت تتحرك ضمن قافلة على طرق معروفة لتهريب المخدرات.

أضافت القيادة الجنوبية، أنها أخطرت على الفور خفر السواحل الأمريكي لتفعيل جهود البحث والإنقاذ.

ووقعت الهجمات الثلاثاء، ولم يذكر بيان القيادة الجنوبية ما إذا كان قد جرى إنقاذ الأشخاص الذين قفزوا من القوارب.

ويعد استدعاء خفر السواحل لافتا، إذ واجه الجيش الأمريكي انتقادات شديدة بعد أن قتلت القوات الأمريكية ناجين من هجوم في مطلع سبتمبر الماضي عبر ضربة لاحقة استهدفت قاربهم المعطل.

واعتبر بعض النواب الديمقراطيين وخبراء قانونيون، أن الجيش ارتكب جريمة، في حين تقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعض النواب الجمهوريين إن الضربة اللاحقة كانت قانونية، وفقا لسكاي نيوز.