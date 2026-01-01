الولايات المتحدة تبحث عن ناجين بعد استهداف قوارب يشتبه في نقلها مخدرات



وكالات

قال مسؤولون أمريكيون، إن خفر السواحل يبحث عن ناجين من ضربة عسكرية نفذتها الولايات المتحدة ضد مجموعة قوارب يشتبه في أنها كانت تنقل مخدرات في المحيط الهادي.

ونفذت إدارة الرئيس دونالد ترامب أكثر من 30 غارة ضد قوارب يشتبه في نقلها مخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي منذ سبتمبر في حملة أسفرت عن مقتل 110 أشخاص على الأقل.

وقالت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي في بيان، إن الجيش نفذ ضربة استهدفت 3قوارب.

كتبت القيادة الجنوبية على منصة إكس: "قتل 3 من الإرهابيين المهربين للمخدرات على متن القارب الأول في الهجوم الأول، أما بقية الإرهابيين المهربين للمخدرات فقد تركوا القاربين الآخريين، وقفزوا في البحر وابتعدوا قبل أن تؤدي الهجمات التالية إلى إغراق القاربين".

وقالت القيادة الجنوبية لاحقا، إنها نفذت ضربة على قاربين، ولم تشر إلى مكان تنفيذ الضربات، لكنها قالت إن 5 أشخاص قُتلوا نتيجة لذلك.

وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن 8 أشخاص تركوا القاربين ويجري البحث عنهم.

وقال خفر السواحل، إنه نشر طائرة للبحث عن ناجين ويعمل مع السفن في المنطقة.

وتلك الضربات هي جزء من حملة أوسع تقول إدارة ترامب إنها تهدف إلى قطع الطريق أمام تهريب المخدرات.

ويشكك خبراء في القانون وأعضاء بالحزب الديمقراطي في شرعية تلك الضربات.

وينفذ الجيش الأمريكي الهجمات وسط حملة ضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونشر الولايات المتحدة لتعزيزات عسكرية ضخمة في المنطقة، وفقا للغد.