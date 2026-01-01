موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر

بمناسبة الكريسماس.. رسالة رومانسية من زوجة إمام عاشور واللاعب يرد

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن موقف جراديشار من الاستمرار مع الأهلي

"من غيرك ولا حاجة".. رسالة رومانسية من زوجة مروان عطية بمناسبة الكريسماس

"أفضل من أهداف صلاح".. مجدي عبد الغني يتحدث عن هدفه في كأس العالم

يلتقي فريق الزمالك اليوم الخميس، مع نظيره الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وخاض الزمالك ثلاث مباريات في البطولة، حيث تعادل مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، وفاز على حرس الحدود بنتيجة 2-1 ثم خسر من سموحة 1-0 بالجولة الثالثة.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في كأس عاصمة مصر

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

إقرأ أيضًا:

"ملكة جمال الكون".. 9 صور لزوجة محمد عواد تحتفل بالكريسماس والجمهور يعلق

رقم فلكي.. كم تبلغ ثروة محمد صلاح في 2025؟