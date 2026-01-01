مباريات الأمس
إعلان

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر

كتب : محمد عبد الهادي

08:00 ص 01/01/2026
يلتقي فريق الزمالك اليوم الخميس، مع نظيره الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وخاض الزمالك ثلاث مباريات في البطولة، حيث تعادل مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، وفاز على حرس الحدود بنتيجة 2-1 ثم خسر من سموحة 1-0 بالجولة الثالثة.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في كأس عاصمة مصر

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

الزمالك موعد مباراة الزمالك موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري كأس عاصمة مصر

