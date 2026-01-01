6 فئات محرومة من صرف حافز التدريس - مستند

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً رسمياً بشأن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4094) لسنة 2025 الخاص بحافز التدريس، وذلك ردًا على التساؤلات العديدة الواردة من المديريات التعليمية المختلفة.

وحددت الوزارة الحالات التي تستحق الحافز والحالات التي لا تستحق، كما يلي:

الحالات التي لا تستحق حافز التدريس

المعلمون الحاصلون على إجازة مرضية معتمدة من اللجنة الطبية أو إجازة من الهيئة العامة للتأمين الصحي حتى بلوغ سن المعاش.

معلمو مدارس التعليم المهني في حالة عدم حضور الطلاب، رغم حصولهم على النصاب القانوني.

المكلفون بمأموريات للتحكيم الرياضي أو المباريات الخارجية، أو اللجان التابعة للوزارة، أو مأموريات محددة لإنجاز العمل.

المنتدبون لأعمال الامتحانات.

الحاصلات على إجازة وضع.

الوكلاء المكلفون أو المنتدبون يومين للعمل بالتوجيه الفني.

الحالات التي تستحق حافز التدريس

معلمو الفصل الواحد الحاصلون على مؤهلات متوسطة ويطبقون نصابهم القانوني.

المعلمون الحاصلون على جزء من الوقت ويطبقون نصابهم وفق نسب العمل الفعلي.

معلمات رياض الأطفال غير المكتملات للنصاب، نظرًا لتواجدهن طوال اليوم الدراسي داخل القاعة مع الأطفال.

معلمو اللغة الفرنسية، الحاسب الآلي، والتربية الفنية، الموسيقية، والرياضية، في حال حصولهم على النصاب القانوني.

