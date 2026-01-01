خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن موقف جراديشار من الاستمرار مع الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل السلوفيني جراديشار داخل النادي الأهلي، في ظل الأنباء المتداولة بشأن إمكانية رحيله خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن اللاعب أبدى ترحيبه بفكرة خوض تجربة احترافية خارج الدوري المصري، في الوقت الذي يرفض فيه تماماً الانتقال إلى أي نادٍ محلي.

وأشار إلى أن جراديشار يضع أولوية الانتقال الخارجي في حال قرر الرحيل عن الأهلي، متمسكاً بخيار الاحتراف الأوروبي أو الخارجي بشكل عام.

وأضاف الغندور أن إدارة الأهلي قامت بالفعل بمحاولة تسويق اللاعب داخل الدوري المصري، إذ تم عرضه على عدد من الأندية، يتصدرها نادي سيراميكا كليوباترا، إلا أن اللاعب تمسك بموقفه، مفضلاً انتظار عروض خارجية لحسم مستقبله.

واختتم الغندور بأن جراديشار اشترط الحصول على راتب سنوي مماثل لما يتقاضاه حالياً مع الأهلي، والذي يقدر بنحو 1.5 مليون دولار، لإتمام أي صفقة محتملة سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.