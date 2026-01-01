مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

مانشستر سيتي

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
17:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن موقف جراديشار من الاستمرار مع الأهلي

كتب - نهى خورشيد:

02:26 ص 01/01/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    جراديشار
  • عرض 16 صورة
    جراديشار أثناء سفر بعثة الأهلي
  • عرض 16 صورة
    جراديشار (1)
  • عرض 16 صورة
    جراديشار (2)
  • عرض 16 صورة
    جراديشار وأحمد رضا
  • عرض 16 صورة
    جراديشار (1)
  • عرض 16 صورة
    جراديشار (1)
  • عرض 16 صورة
    جراديشار
  • عرض 16 صورة
    جراديشار
  • عرض 16 صورة
    جراديشار
  • عرض 16 صورة
    الإعلامي خالد الغندور
  • عرض 16 صورة
    الإعلامي خالد الغندور
  • عرض 16 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 16 صورة
    خالد الغندور 2
  • عرض 16 صورة
    خالد الغندور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل السلوفيني جراديشار داخل النادي الأهلي، في ظل الأنباء المتداولة بشأن إمكانية رحيله خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن اللاعب أبدى ترحيبه بفكرة خوض تجربة احترافية خارج الدوري المصري، في الوقت الذي يرفض فيه تماماً الانتقال إلى أي نادٍ محلي.

وأشار إلى أن جراديشار يضع أولوية الانتقال الخارجي في حال قرر الرحيل عن الأهلي، متمسكاً بخيار الاحتراف الأوروبي أو الخارجي بشكل عام.

وأضاف الغندور أن إدارة الأهلي قامت بالفعل بمحاولة تسويق اللاعب داخل الدوري المصري، إذ تم عرضه على عدد من الأندية، يتصدرها نادي سيراميكا كليوباترا، إلا أن اللاعب تمسك بموقفه، مفضلاً انتظار عروض خارجية لحسم مستقبله.

واختتم الغندور بأن جراديشار اشترط الحصول على راتب سنوي مماثل لما يتقاضاه حالياً مع الأهلي، والذي يقدر بنحو 1.5 مليون دولار، لإتمام أي صفقة محتملة سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جراديشار النادي الأهلي خالد الغندور آخر أخبار الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"