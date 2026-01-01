مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
17:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
19:30

ليدز يونايتد

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد الهادي

06:00 ص 01/01/2026
تقام اليوم الخميس، الموافق 1 يناير 2026، العديد من المباريات الهامة والقوية، ليكون محبي ومتابعي كرة القدم على موعد بيوم كروي دسم.

ويقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، جدول مباريات اليوم الخميس كالتالي:

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

الإسماعيلي ضد مودرن سبورت: قناة أون تايم سبورت

الاتحاد السكندري ضد الزمالك: قناة أون تايم سبورت

وادي دجلة ضد الجونة: قناة أون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس ضد فولهام – 7.30 مساء : وتذاع عبر beIN Sports HD 2

ليفربول ضد ليدز يونايتد – 7.30 مساء : وتذاع عبر beIN Sports HD 1

برينتفورد ضد توتنهام – 10 مساء : وتذاع عبر beIN Sports HD 2

سندرلاند ضد مانشستر سيتي: 10 مساء وتذاع عبر beIN Sports HD 1

الزمالك جدول مباريات اليوم الخميس مباريات اليوم الخميس مواعيد مباريات اليوم

