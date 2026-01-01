جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة
كتب : محمد عبد الهادي
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
تقام اليوم الخميس، الموافق 1 يناير 2026، العديد من المباريات الهامة والقوية، ليكون محبي ومتابعي كرة القدم على موعد بيوم كروي دسم.
ويقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، جدول مباريات اليوم الخميس كالتالي:
مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر
الإسماعيلي ضد مودرن سبورت: قناة أون تايم سبورت
الاتحاد السكندري ضد الزمالك: قناة أون تايم سبورت
وادي دجلة ضد الجونة: قناة أون تايم سبورت
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس ضد فولهام – 7.30 مساء : وتذاع عبر beIN Sports HD 2
ليفربول ضد ليدز يونايتد – 7.30 مساء : وتذاع عبر beIN Sports HD 1
برينتفورد ضد توتنهام – 10 مساء : وتذاع عبر beIN Sports HD 2
سندرلاند ضد مانشستر سيتي: 10 مساء وتذاع عبر beIN Sports HD 1
إقرأ أيضًا:
"ملكة جمال الكون".. 9 صور لزوجة محمد عواد تحتفل بالكريسماس والجمهور يعلق