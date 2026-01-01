تقام اليوم الخميس، الموافق 1 يناير 2026، العديد من المباريات الهامة والقوية، ليكون محبي ومتابعي كرة القدم على موعد بيوم كروي دسم.

ويقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، جدول مباريات اليوم الخميس كالتالي:

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

الإسماعيلي ضد مودرن سبورت: قناة أون تايم سبورت

الاتحاد السكندري ضد الزمالك: قناة أون تايم سبورت

وادي دجلة ضد الجونة: قناة أون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس ضد فولهام – 7.30 مساء : وتذاع عبر beIN Sports HD 2

ليفربول ضد ليدز يونايتد – 7.30 مساء : وتذاع عبر beIN Sports HD 1

برينتفورد ضد توتنهام – 10 مساء : وتذاع عبر beIN Sports HD 2

سندرلاند ضد مانشستر سيتي: 10 مساء وتذاع عبر beIN Sports HD 1

إقرأ أيضًا:

"ملكة جمال الكون".. 9 صور لزوجة محمد عواد تحتفل بالكريسماس والجمهور يعلق

رقم فلكي.. كم تبلغ ثروة محمد صلاح في 2025؟