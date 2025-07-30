حصاد الزمالك في 2025.. 8 قضايا و5 مدربين وبطولة وحيدة

عانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال عام 2025، من عدة أزمات متتالية، بداية من سحب أرض أكتوبر، وصولا إلى إيقاف قيد الفريق بسبب 8 قضايا.

حصاد الزمالك في 2025.. 8 قضايا

تعرض الزمالك خلال عام 2025، لإيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم بسبب 8 قضايا ومستحقات متأخرة لكل من، جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق ومساعديه، كريستيان جروس مدرب الفريق السابق، فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق، نادى إستريلا البرتغالى بسبب مستحقات صفقة شيكو بانزا، ونادي نادى شالروا البلجيكي، في صفقة عدي الدباغ.

سحب أرض الزمالك

وفي أغسطس 2025، تعرض الزمالك لأزمة كبرى، بقرار وزارة الإسكان بسحب قطعة أرض كانت مخصصة لإنشاء فرع النادي في مدينة السادس من أكتوبر، ومن تلك اللحظة ويعاني الأبيض على من ضائقة مالية كبرى.

5 مدربين وبطولة وحيدة

وعلى المستوى الفني خلال عام 2025، تعاقد الزمالك مع 5 مدربين لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، ولم يجني سوى بطولة وحيدة وهي كأس مصر، بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح، بينما خسر الدوري والسوبر المصري وودع الكونفدرالية من ربع النهائي.

وتعاقد الزمالك مع 5 مدربين وهم:

1- كريستيان جروس: من 16 ديسمبر 2024 إلى 13 فبراير 2025 (لمدة 59 يوما وقاد الفريق في 13 مباراة)

2- جوزيه بيسيرو: من 14 فبراير 2025 إلى 7 مايو 2025 (لمدة 82 يوما وقاد الفريق في 13 مباراة)

3- أيمن الرمادي: من 7 مايو 2025 إلى 14 يونيو 2025 (لمدة 38 يوما وقاد الفريق في 5 مباريات)

4- يانيك فيريرا: من 4 يوليو 2025 إلى 1 نوفمبر 2025 (لمدة 120 يوما وقاد الفريق في 13 مباراة)

5- أحمد عبد الرؤوف: من 1 نوفمبر 2025 إلى 30 ديسمبر 2025 (لمدة 60 يوما وقاد الفريق في 7 مباريات)