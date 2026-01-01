إعلامي يكشف مفاجأة..توقيع غرامات علي الجهاز الفني للأهلي لهذا السبب

كشف خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن كواليس جديدة داخل النادي الأهلي، عقب وداع الفريق الأول لبطولة كأس مصر، عقب الهزيمة من المصرية للاتصالات.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن إدارة الكرة اتخذت قراراً بفرض غرامة مالية على الجهاز الفني للفريق، في إطار سياسة الثواب والعقاب التي تعتمدها الإدارة داخل قطاع الكرة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً لمبدأ المحاسبة المتبع مع اللاعبين في مثل هذه المواقف، إذ ترى الإدارة ضرورة تحمل الجهاز الفني جانباً من مسؤولية الخروج من البطولة، خاصة في ظل الطموحات والأهداف التي يسعى الأهلي لتحقيقها خلال الموسم الجاري.

وأضاف الغندور أن قيمة الغرامة وتفاصيلها النهائية سيتم حسمها خلال الساعات المقبلة، عقب الانتهاء من دراسة التقريرين الفني والإداري الخاصين بالمباراة، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي من جانب إدارة النادي.

