مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

إعلامي يكشف مفاجأة..توقيع غرامات علي الجهاز الفني للأهلي لهذا السبب

كتب : نهي خورشيد

02:00 ص 01/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    المقاولون والأهلي (7)
  • عرض 9 صورة
    المقاولون والأهلي (8)
  • عرض 9 صورة
    المقاولون والأهلي (2)
  • عرض 9 صورة
    المقاولون والأهلي (9)
  • عرض 9 صورة
    المقاولون والأهلي (3)
  • عرض 9 صورة
    المقاولون والأهلي (10)
  • عرض 9 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (10) (1)
  • عرض 9 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (9) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن كواليس جديدة داخل النادي الأهلي، عقب وداع الفريق الأول لبطولة كأس مصر، عقب الهزيمة من المصرية للاتصالات.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن إدارة الكرة اتخذت قراراً بفرض غرامة مالية على الجهاز الفني للفريق، في إطار سياسة الثواب والعقاب التي تعتمدها الإدارة داخل قطاع الكرة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً لمبدأ المحاسبة المتبع مع اللاعبين في مثل هذه المواقف، إذ ترى الإدارة ضرورة تحمل الجهاز الفني جانباً من مسؤولية الخروج من البطولة، خاصة في ظل الطموحات والأهداف التي يسعى الأهلي لتحقيقها خلال الموسم الجاري.

وأضاف الغندور أن قيمة الغرامة وتفاصيلها النهائية سيتم حسمها خلال الساعات المقبلة، عقب الانتهاء من دراسة التقريرين الفني والإداري الخاصين بالمباراة، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي من جانب إدارة النادي.

إقرأ أيضًا:

بعد ختام المجموعات.. طريق منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الأفريقية

"بينهم مصر وبنين".. مواعيد مباريات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الغندور كأس مصر أخبار الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"