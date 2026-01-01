مباريات الأمس
"أفضل من أهداف صلاح".. مجدي عبد الغني يتحدث عن هدفه في كأس العالم

كتب: نهى خورشيد:

04:44 ص 01/01/2026
أكد مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر السابق، أن هدفه في كأس العالم لا يزال راسخًا في أذهان الجماهير المصرية، معتبراً أنه أفضل من أهداف محمد صلاح في المونديال.

وقال عبد الغني في تصريحات تليفزيونية إنه يحرص دائماً على التذكير بهدفه التاريخي، مشيراً إلى أنه يمازح الجماهير في الخارج "لما بسافر هولندا بقولهم أنا اللي سجلت فيكم هدف في كأس العالم".

عن تطلعاته مع بداية العام الجديد أكد على ضرورة العمل على إصلاح منظومة كرة القدم المصرية، مع الاهتمام بتطوير الملاعب التي وصف بعضها بأنها غير صالحة، إلى جانب تشجيع الأندية على الاعتماد على قطاعات الناشئين بدلاً من الإفراط في التعاقد مع لاعبين أجانب.

كما شدد على أهمية تفعيل مبدأ المحاسبة الإدارية، خاصة وأن أي مجلس إدارة يترك ديوناً على النادي يجب أن يتحملها من أمواله الخاصة.

وفيما يخص المنتخب الوطني، أكد على ثقته في قدرة منتخب مصر على تحقيق الفوز أمام بنين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مضيفاً في الوقت نفسه أن المواجهة لن تكون سهلة وتحتاج إلى تركيز كبير.

مجدي عبد الغني منتخب مصر كأس العالم محمد صلاح

