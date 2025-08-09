مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

1 1
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

إعلان

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا؟ (كوميك)

12:01 ص السبت 09 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    تفاعل الجماهير مع مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    تفاعل الجماهير مع مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    تفاعل الجماهير مع مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    تفاعل الجماهير مع مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    تفاعل الجماهير مع مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    تفاعل الجماهير مع مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    تفاعل الجماهير مع مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    تفاعل الجماهير مع مباراة الزمالك وسيراميكا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا هاما، على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين دون مقابل، في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، هى الأولى للمدير الفني الجديد للفريق يانيك فيريرا، الذي تولى القيادة الفنية في يوليو الماضي.

ورفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 3 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، موسم 2025-2026.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة والزمالك على حساب سيراميكا كليوباترا، في افتتاح مباريات الفريق بالدوري المصري.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك على حساب سيراميكا كليوباترا، بمطالعة الألبوم أعلاه:

أقرأ أيضًا:

شاهد بالفيديو هدف محمد شحاته للزمالك في مرمى سيراميكا كليوباترا

"غير منطقي".. الأهلي يرفض طلب مروان عطية (خاص)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك سيراميكا كليوباترا جمهور الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري