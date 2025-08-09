كتب - يوسف محمد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا هاما، على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين دون مقابل، في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، هى الأولى للمدير الفني الجديد للفريق يانيك فيريرا، الذي تولى القيادة الفنية في يوليو الماضي.

ورفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 3 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، موسم 2025-2026.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة والزمالك على حساب سيراميكا كليوباترا، في افتتاح مباريات الفريق بالدوري المصري.

