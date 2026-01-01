علامات مبكرة للنوبة القلبية.. تظهر قبل الإصابة بأسابيع

النوبة القلبية حالة طارئة تتطلب الاتصال الفوري بخدمات الطوارئ، إلا أن بعض العلامات التحذيرية قد تظهر قبل أسابيع من حدوثها، مما يستدعي زيارة الطبيب لتقييم الحالة واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.

ما يحدث أثناء النوبة القلبية

وفقًا لموقع Medical Express، تحدث النوبة القلبية نتيجة انسداد الشرايين التاجية، وهي الأوعية التي تزود القلب بالأكسجين والمواد المغذية. ويُعد تراكم الترسبات الدهنية والكلسيوم داخل هذه الشرايين أحد الأسباب الرئيسة، بحسب مؤسسة القلب الألمانية.

ونظرًا للطبيعة التدريجية لهذه العملية، غالبًا ما تظهر أعراض قبل انسداد الشرايين بالكامل، وهي المرحلة المعروفة باسم مرض الشريان التاجي.

علامات تستدعي الفحص الطبي

الذبحة الصدرية من أبرز أعراض مرض الشريان التاجي، وتشمل ألمًا أو شعورًا بالضغط في الصدر مع صعوبة في التنفس، وغالبًا ما تحدث عند بذل مجهود بدني وتتحسن عند الراحة.

كما أن الأعراض الخفيفة يمكن أن تكون مؤشرات على نوبة قلبية محتملة، وتشمل:

صعوبة في صعود الدرج لأكثر من أسبوعين متواصلين.

تعب سريع أو شعور بالضعف العام.

ضيق تنفس غير مبرر.

عندما تصبح كل دقيقة مهمة

تكون الحالة حرجة إذا ظهرت الذبحة الصدرية فجأة حتى أثناء الراحة، فقد يشير ذلك إلى نوبة قلبية وشيكة. وتستمر هذه المرحلة أحيانًا لأسابيع، وفي بعض الحالات لساعات قليلة فقط.

إذا شعر الشخص بألم في الصدر أثناء الاستيقاظ ليلاً، يجب الاتصال بخدمات الطوارئ فورًا، إذ كل دقيقة تأخير تزيد من خطر الفشل القلبي أو توقف القلب المفاجئ.

أبرز الأعراض الشائعة للنوبة القلبية

ألم حاد ومستمر في الصدر أو خلف عظمة القص لأكثر من 5 دقائق.

ألم ينتشر إلى الذراعين (خصوصًا اليسرى)، أعلى البطن، الظهر، الرقبة، الفك، أو لوحي الكتف.

شعور بثقل أو ضغط شديد على الصدر.

حرقة شديدة في الصدر قد تُشبه حرقة المعدة.

الأعراض المختلفة لدى النساء

تميل النساء أحيانًا إلى ظهور أعراض غير تقليدية للنوبة القلبية، مثل:

ألم في أعلى البطن يُظن خطأً أنه ألم معدي.

غثيان أو قيء.

دوار أو شعور بالدوخة.

تعب غير مفسر أو ضعف عام.

