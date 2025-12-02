"الخطاب وصل".. أول تحرك رسمي من برشلونة للتعاقد مع لاعب الأهلي

كشف مصدر داخل الزمالك حقيقة وجود أزمة في عقد المدافع حسام عبدالمجيد، حول موعد الانتهاء بشكل رسمي.

وتداولت خلال الساعات الماضية بعض الأقاويل حول تواجد شقيق حسام عبدالمجيد في اتحاد الكرة لتوضيح موقف شقيقه، مؤكدًا أن عقده ينتهي موسم 2026 وليس في موسم 2027 كما يتردد.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن كل ما يتم تداوله مجرد شائعات إعلامية لا أساس لها، وأن عقد اللاعب سليم ويمتد لنهاية الموسم المقبل 2027.

وأضاف المصدر: "لا الإدارة ولا اللاعب ولا وكيله طرحوا أي خلاف، والنادي يرفض الانسياق وراء الكلام غير الرسمي".

وشدد المصدر على أن حسام عبدالمجيد عنصر أساسي، وتجديد عقده في الخطة وسيتم في الوقت المناسب بعد تحسن الظروف المالية.