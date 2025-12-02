مدرب ليفربول يكشف موعد انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر

"اتهامات كاذبة".. أول تحرك قانوني من فيريرا ضد أحمد حسام ميدو

كشف المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، عن موعد انضمام الدولي المصري محمد صلاح لصفوف الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمواجهة الودية أمام منتخب نيجيريا يوم 17 ديسمبر، ومن ثم انطلاق بطولة أمم أفريقيا يوم 21 من الشهر الجاري.

وأكد آرني سلوت في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة سندرلاند، أن محمد صلاح سيغادر صفوف ليفربول عقب مباراة برينتفورد يوم 15 من الشهر الجاري.

وعن حزن صلاح لعدم مشاركته في المباراة السابقة أمام ويست هام، قال: "هذا رد فعل طبيعي، صلاح يريد المشاركة دائمًا وأتفهم شعوره، فاللاعب لا يكون سعيدًا عندما لا يشارك، وكل اللاعبين كذلك".

واختتم: "تصرف محمد صلاح كان متوقعًا من لاعب محترف مثله، ولكنه سيظل دائمًا لاعبًا كبيرًا ومنضبطًا".