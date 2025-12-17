مباريات الأمس
كأس إنتركونتيننتال

باريس سان جيرمان

- -
19:00

فلامنجو

كأس ملك أسبانيا

تالافيرا

- -
22:00

ريال مدريد

كأس كاراباو

مانشستر سيتي

- -
21:30

برينتفورد

كأس كاراباو

نيوكاسل

- -
22:15

فولهام

بمشاركة مصر.. فيفا يعلن الجوائز المالية لكأس العالم 2026 

كتب : محمد خيري

03:27 م 17/12/2025
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ترامب مع كأس العالم
  • عرض 8 صورة
    كأس العالم 2026
  • عرض 8 صورة
    كأس العالم
  • عرض 8 صورة
    تريوندا كرة كأس العالم 2026 (4)
  • عرض 8 صورة
    تريوندا كرة كأس العالم 2026 (1)
  • عرض 8 صورة
    تريوندا كرة كأس العالم 2026 (1)_1
  • عرض 8 صورة
    كرة كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفاصيل الجوائز المالية لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

ويشارك منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات: بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا.

الجوائز المالية لكأس العالم 2026

اجتمع مجلس الفيفا قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025 في الدوحة، واتخذ قرارات مهمة أبرزها تحديد الجوائز المالية للبطولة، حيث بلغت الحصة المالية الإجمالية 727 مليون دولار أمريكي، منها 655 مليون دولار توزع على الفرق الـ 48 المشاركة، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالنسخة السابقة، على النحو التالي:

البطل: 50 مليون دولار

الوصيف: 33 مليون دولار

المركز الثالث: 29 مليون دولار

المركز الرابع: 27 مليون دولار

المراكز من الخامس إلى الثامن: 19 مليون دولار لكل فريق

المراكز من التاسع إلى السادس عشر: 15 مليون دولار لكل فريق

المراكز من السابع عشر إلى الثاني والثلاثين: 11 مليون دولار لكل فريق

المراكز من الثالث والثلاثين إلى الثامن والأربعين: 9 ملايين دولار لكل فريق

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل كل فريق متأهل على 1.5 مليون دولار أمريكي لتغطية تكاليف الاستعداد، ما يضمن لجميع الاتحادات المشاركة حصولها على ما لا يقل عن 10.5 مليون دولار أمريكي مقابل مشاركتها في كأس العالم 2026.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس العالم 2026 الجوائز المالية لكأس العالم 2026

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

