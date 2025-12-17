وزير الرياضة يعلن عودة نعمة سعيد من الاعتزال.. ما القصة؟

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن عودة البطلة نعمة سعيد، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، من الاعتزال، وذلك خلال لقاء جمعه بها وبحضور شقيقها وقيادات الوزارة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لدعم الأبطال الأولمبيين والاستعداد المبكر لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، مع التركيز على الألعاب التي تمتلك فيها مصر تاريخًا وبصمات قوية، مثل رفع الأثقال.

وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل إدخال اللاعبة ضمن برامج الرعاية الشاملة التي تنفذها الوزارة للأبطال المميزين، مع التأكيد على حرص الدولة على توفير بيئة داعمة تساعد الرياضيين على تحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

كما وجه الوزير بتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه اللاعبة خلال الفترة الماضية، مع إجراء كشف طبي شامل بالتنسيق مع اللجنة العليا لرعاية الرياضيين، وعودتها إلى المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، بما يضمن إعدادها بدنيًا وفنيًا ونفسيًا وفق أحدث البرامج العلمية، ضمن رؤية الوزارة لإعادة بناء منظومة الأبطال الأولمبيين وصناعة جيل قادر على المنافسة وتحقيق الميداليات في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.