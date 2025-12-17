الأهلي يبدأ أولى خطوات إنشاء الفرع الخامس

نجم الأهلي السابق: ما يحدث مع حسام حسن «"ش موجود في العالم"

بدأت إدارة النادي الأهلي خطوات جدية نحو إنشاء الفرع الخامس بعد الفروع الحالية في الجزيرة، ومدينة نصر، والتجمع الخامس، والشيخ زايد.

وقال مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لموقع «مصراوي» إن النادي يقوم حاليًا بإعداد دراسة جدوى لاختيار موقع مناسب للفرع الجديد، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تطوير المنشآت الرياضية.

وأضاف المصدر أن الإدارة حددت مكانيْن محتملين، مع قرب احتمالية اختيار محافظة أسيوط، وتحديدًا مدينة أسيوط الجديدة، حيث تم معاينة الموقع جيدًا.

وأوضح أن الدراسة ستُعرض على اجتماع مجلس الإدارة المقبل لاتخاذ القرار النهائي، تمهيدًا لبدء المخاطبات الرسمية مع الأجهزة المختصة للحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء الفرع الجديد.