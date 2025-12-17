أول تعليق من أحمد شوبير بعد فوز منتخب مصر على نيجيريا

أظهر الثنائي حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومصطفى محمد، مهاجم الفراعنة، حالة من الاتفاق قبل كأس الأمم الأفريقية 2025.

13 صورة ترصد علاقة مصطفى محمد مع حسام حسن من الانتقاد إلى الصلح

واحتفل مصطفى محمد بهدفه في مباراة نيجيريا الودية، مساء أمس، مع حسام حسن، إذ ذهب له على الخط وعانقه.

وكانت العلاقة بين حسام حسن ومصطفى محمد قد وصلت إلى حد التوتر خلال الفترة الماضية، إذ غادر مصطفى محمد مباراة مصر وكاب فيردي، في بطولة العين الدولية الودية، في حالة حزن، لرفضه التبديل.

وبعد مباراة أوزبكستان في البطولة نفسها، أصدر حسام حسن تصريحًا مثيرًا للجدل، إذ قال: "نحن في منتخب لا نملك سوى اثنين محترفين وربع، لدينا محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش نجم مانشستر سيتي، وهناك مصطفى محمد الذي يسير على سطر ويترك الآخر، ولو حصل على فرصته كاملة مع نانت سيتألق".

خلاف سابق بين حسام حسن ومصطفى محمد

ولا يعد هذا الخلاف الوحيد بين الثنائي، ففي مارس الماضي، وبالتحديد أثناء مباراة مصر وسيراليون، في تصفيات كأس العالم، ظهر مصطفى محمد غاضبًا أثناء استبداله، وتلفظ ببعض الكلمات.

وعلق حسام حسن على تلك الواقعة قائلًا: "أنا مشوفتش حاجة، بس لو الجهاز شاف فكأني شوفت، وهيتعاقب.. اللاعب في منتخب مصر يجب أن يتحلى بالالتزام والانضباط".

أقرأ أيضًا:

"12 مساهمة تهديفية".. لاعب مصري جديد يواصل التألق في إنجلترا

"ذا بيست".. عثمان ديمبلي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025