"في مباراة نيجيريا".. محمد عبد المنعم يدعم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا

كتب - محمد عبد السلام:

01:36 ص 17/12/2025
حرص محمد عبد المنعم، لاعب نادي نيس الفرنسي، على التواجد في مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن اللقاءات الودية.

وظهر محمد عبد المنعم داخل الملعب إلى جانب محمود حسن تريزيجيه، رغم غيابهما عن قائمة المباراة بسبب الإصابة، حيث حرص الثنائي على حضور اللقاء ومساندة المنتخب الوطني.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره النيجيري بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي أُقيمت ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي، يوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة مساء.

