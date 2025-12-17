فيديو أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

مباريات الأمس
12:10 ص 17/12/2025
حقق منتخب مصر فوزا على نظيره النيجيري بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر، ضمن مواجهات الودية.

وسجل أهداف منتخب مصر كلا من: محمود صابر في الدقيقة 28، مصطفى محمد في الدقيقة 53.

وسجل هدف نيجيريا الوحيد اللاعب شيدوري أبازيم في الدقيقة 3+45 من زمن الشوط الأول.

وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025/2026، المقرر إقامتها في المغرب، والتي تنطلق يوم 21 ديسمبر.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المصري مشواره في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي، يوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة مساء.

أهداف مباراة مصر ونيجيريا منتخب مصر مصر ونيجريا

