جميع المباريات

"مش كان كولر أولى بردو".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة غامضة

كتب : محمد خيري

12:14 م 01/12/2025
  • عرض 10 صورة
وجه حازم إمام نجم ومدرب الزمالك السابق، رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي مستعينا بصورة مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي الأهلي.

ونشر "إمام" صورة السويسري مارسيل كولر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وكتب: "مش هو كان أولى يتعمل معاه لقاء بردو".

وأشار البعض، أن نجم الزمالك السابق، يشير إلى حوار البلجيكي ينايك فيريرا، المدير الفني السابق للأبيض، وحواره التلفزيوني أمس مع الإعلامي أحمد شوبير، وحديثه عن الأزمات التي يعاني منها الزمالك حاليا.

وقال فيريرا خلال تصريحاته التلفزيونية: "إذا كان الزمالك يرغب في تسوية مستحقاتي، فعليهم التواصل معي والالتزام بوعودهم. لقد تقدمت بشكوى إلى فيفا وسنرى ما سيحدث. أنا دائما منفتح على التسوية والمناقشة، لكن على النادي أن يترجم حديثه إلى أفعال".

فيريرا كولر الأهلي الزمالك حازم إمام

