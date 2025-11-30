مباريات الأمس
"الشكوى من الداخل".. وزير الرياضة يفجر مفاجأة حول سحب أرض الزمالك

كتب : محمد خيري

11:01 ص 30/11/2025
    أزمة أرض الزمالك بأكتوبر.. جلسة مرتقبة بين وزير الإسكان ومسؤولي النادي
    أرض الزمالك
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك

كشف الدكتور أشرف صبحي، مفاجأة جديدة، حول سحب أرض نادي الزمالك، في مدينة السادس من أكتوبر، من قبل وزارة الإسكان.

قال وزير الرياضة، في تصريحات لبرنامج الناظر عبر قناة النهار: "الأرض المفترض أن يتم الإنشاء عليها ما تم وضعه للغرض منها وتنسيق المدة الزمنية مع التعمير والإسكان، ومنذ 2003 وحتى الآن تم تجديد هذه المدد الزمنية 3 مرات من الدولة للزمالك في أوقات مختلفة وآخر مرة كانت منذ عامين".

وأضاف:"حدثت شكوى من داخل نادي الزمالك (بعض الأعضاء والمسؤولين السابقين) على أرض أكتوبر، ولذلك أصبح هناك شكوى حقيقية يتم التحقيق فيها هل يؤثر ذلك على المال العام ولماذا لم يتم البناء وأين الاستثمار في الأرض".

وأوضح: "مجلس الزمالك رد على كل هذه الأسئلة في النيابة العامة نحن نريد الاستقرار وتوفير الأجواء المناسبة للاستثمار طالما لا يوجد أي مخالفات الزمالك بدأ بالفعل عملية البناء في أرض أكتوبر لكن جاء هذا في نفس توقيت الشكوى المقدمة من بعض أعضاء النادي للنيابة العامة".

واختتم تصريحاته: "إذا أثبتت التحقيقات أن هناك مشكلة حقيقية فيجب توفير أرض أخرى للزمالك بدون أي حمل مالي، والتحقيقات جارية الآن وما أريد قوله هو إننا لن نترك مؤسسة الزمالك والهدف هو أن يستطيع النادي إنشاء فرعه الثاني".

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك وزير الرياضة أرض نادي الزمالك

