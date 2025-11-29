أول قرار من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

ما سبب عدم عودة ثلاثي الأهلي إلى القاهرة؟

بعد فوز المصري.. ما هي فرص الزمالك بمجموعته في الكونفدرالية قبل مباراة

قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة ييس توروب منح لاعبي الفريق راحة لمدة خمسة أيام عقب عودة الفريق من المغرب صباح اليوم السبت.

نتيجة مباراة الأهلي و الجيش الملكي

الأهلي تعادل بهدف لمثله مع مستضيفه الجيش الملكي المغربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت البعثة قد توجهت مباشرة من ملعب مولاي الحسن الذي استضاف مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مطار الرباط؛ لاستقلال الطائرة المتجهة إلى القاهرة في رحلة استغرقت ما يقرب من 5 ساعات وصولاً إلى مطار القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره إنبي في بطولة كأس عاصمة مصر المقرر لها يوم ١١ ديسمبر المقبل.

اقرأ أيضًا:

الموعد والقناة الناقلة لمباراة كايزر تشيفز والزمالك

"أسعار التذاكر والهبوط وتغيير اسم الدوري".. أبرز 4 تصريحات لأحمد دياب ببرنامج "الناظر مع شوبير"



