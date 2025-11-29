مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

باور ديناموز

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

- -
15:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

ليدز يونايتد

أول قرار من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

كتب : مصطفى الجريتلي

11:13 ص 29/11/2025
قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة ييس توروب منح لاعبي الفريق راحة لمدة خمسة أيام عقب عودة الفريق من المغرب صباح اليوم السبت.

نتيجة مباراة الأهلي و الجيش الملكي

الأهلي تعادل بهدف لمثله مع مستضيفه الجيش الملكي المغربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت البعثة قد توجهت مباشرة من ملعب مولاي الحسن الذي استضاف مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مطار الرباط؛ لاستقلال الطائرة المتجهة إلى القاهرة في رحلة استغرقت ما يقرب من 5 ساعات وصولاً إلى مطار القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره إنبي في بطولة كأس عاصمة مصر المقرر لها يوم ١١ ديسمبر المقبل.

