كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

طارق حامد ونجله في زيارة للأهرامات رفقة لاعب المصري السابق (صور)

كتب : مصراوي

12:22 ص 20/12/2025
كتب - محمد الميموني:

نشر حجاج عويس ، لاعب المصري السابق وفريق طنطا الحالي، صور تجمعه رفقة صديقه طارق حامد لاعب وسط الزمالك السابق خلال زيارتهم لأهرامات الجيزة.

وزار لاعب وسط الزمالك السابق طارق حامد أهرامات الجيزة في رحلة عائلية خاصة برفقة ابنه اثر وصديقة حجاج عويس.

وكتب عويس عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " قائلاً:" اخويا نورت الدنيا كلها وقلب وحصان".

بينما نشر اثر طارق حامد صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" بحصان في اهرامات الجيزة.

طارق حامد ونجله في زيارة للأهرامات حجاج عويس لاعب المصري السابق حجاج عويس على إنستجرام طارق حامد على إنستجرام

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

