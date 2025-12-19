مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

بينهم عبد الله السعيد ودونجا.. آخر تطورات إصابات نجوم الزمالك

كتب : نهي خورشيد

11:42 م 19/12/2025 تعديل في 20/12/2025
    عبد الله السعيد (1) (1)
    عبد الله السعيد (2) (1)
    لحظة تسديد عبد الله السعيد ركلة الجزاء
    عبد الله السعيد
    عبد الله السعيد على تنفيذ ركلة الجزاء
    دونجا يخرج من مباراة الزمالك على نقالة (1)
    دونجا يخرج من مباراة الزمالك على نقالة (3)
    دونجا يخرج من مباراة الزمالك على نقالة (2)
    دونجا يخرج من مباراة الزمالك على نقالm
    دونجا يخرج من مباراة الزمالك على نقالة (3)

كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن آخر تطورات جاهزية عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

آخر تطورات إصابات نجوم الزمالك

وأشار عبد الناصر إلى أن الثنائي عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا يخوضان حالياً تدريبات علاجية منفردة تمهيداً لعودتهم إلى التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.

وأوضح عبد الناصر محمد أن عبد الله السعيد من المتوقع أن ينضم إلى التدريبات الجماعية خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع، بينما سيعود نبيل عماد دونجا خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

كما أكد مدير الكرة أن أحمد ربيع لاعب الوسط سيستعيد تدريباته الجماعية بعد نحو أسبوعين، مشيراً إلى أن أحمد حسام مدافع الفريق يخوض حالياً المرحلة الثالثة من برنامجه التأهيلي، ومن المقرر أن يبدأ تدريباته في الملعب مع بداية شهر فبراير المقبل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك عبد الله السعيد دونجا أخبار الزمالك الزمالك اليوم

جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

