بينهم عبد الله السعيد ودونجا.. آخر تطورات إصابات نجوم الزمالك

كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن آخر تطورات جاهزية عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

آخر تطورات إصابات نجوم الزمالك

وأشار عبد الناصر إلى أن الثنائي عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا يخوضان حالياً تدريبات علاجية منفردة تمهيداً لعودتهم إلى التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.

وأوضح عبد الناصر محمد أن عبد الله السعيد من المتوقع أن ينضم إلى التدريبات الجماعية خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع، بينما سيعود نبيل عماد دونجا خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

كما أكد مدير الكرة أن أحمد ربيع لاعب الوسط سيستعيد تدريباته الجماعية بعد نحو أسبوعين، مشيراً إلى أن أحمد حسام مدافع الفريق يخوض حالياً المرحلة الثالثة من برنامجه التأهيلي، ومن المقرر أن يبدأ تدريباته في الملعب مع بداية شهر فبراير المقبل.