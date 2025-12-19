العقوبة الثامنة.. فيفا يعلن إيقاف قيد نادي الزمالك لثلاث فترات

"عيب ولا يليق".. أحمد شوبير يوجه رسالة قوية لـ حلمي طولان ومحمود فايز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم الجمعة، توقيع عقوبة جديدة على نادي الزمالك، تقضي بإيقاف قيده لمدة ثلاث فترات قيد، على خلفية أزمة تتعلق باللاعب الفلسطيني عدي الدباغ.

وجاءت العقوبة بعد تقدم نادي شارلروا البلجيكي، النادي السابق للاعب، بشكوى رسمية إلى فيفا للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة عن صفقة انتقال عدي الدباغ إلى الزمالك، والتي تبلغ قيمتها 170 ألف يورو.

وبناءً على الشكوى، أصدر الاتحاد الدولي قراره بإيقاف قيد اللاعبين الجدد للزمالك، لحين سداد المستحقات المالية المستحقة كاملة لنادي شارلروا.

ويُعد هذا الإيقاف هو الثامن للزمالك ضمن سلسلة من العقوبات التي تعرض لها مؤخرًا، بسبب قضايا تتعلق بمستحقات لاعبين وأندية سابقة.

8 قضايا ايقاف قيد ضد نادي الزمالك

جوزيه جوميز: مدرب الزمالك السابق

فيتيني جوميز مدرب حراس الزمالك السابق

أدريه ستيفان بيكي مدرب مساعد للبرتغالي جوزيه جوميز

جواو ميجيل مدرب أحمال الزمالك السابق في جهاز جوميز

كريستيان جروس: المدير الفني السابق للزمالك

فرجاني ساسي: لاعب الزمالك السابق

نادي إشتريل أمادورا البرتغالي بسبب مستحقات شيكو بانزا لاعب الزمالك الحالي.

نادي شارلروا البلجيكي بسبب مستحقات عدي الدباغ