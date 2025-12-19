مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

العقوبة الثامنة.. فيفا يعلن إيقاف قيد نادي الزمالك لثلاث فترات

كتب : محمد عبد الهادي

11:50 م 19/12/2025 تعديل في 20/12/2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 18 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (23) (1)
  • عرض 18 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (14) (1)
  • عرض 18 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (19) (1)
  • عرض 18 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ
  • عرض 18 صورة
    عدي الدباغ
  • عرض 18 صورة
    عدي الدباغ (5)
  • عرض 18 صورة
    عدي الدباغ (2)
  • عرض 18 صورة
    عدي الدباغ
  • عرض 18 صورة
    عدي الدباغ (4)
  • عرض 18 صورة
    عدي الدباغ (3)
  • عرض 18 صورة
    عدي الدباغ (1)
  • عرض 18 صورة
    عدي الدباغ
  • عرض 18 صورة
    عدي الدباغ 1
  • عرض 18 صورة
    عدي الدباغ (3)
  • عرض 18 صورة
    عدي الدباغ (5)
  • عرض 18 صورة
    عدي الدباغ (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم الجمعة، توقيع عقوبة جديدة على نادي الزمالك، تقضي بإيقاف قيده لمدة ثلاث فترات قيد، على خلفية أزمة تتعلق باللاعب الفلسطيني عدي الدباغ.

وجاءت العقوبة بعد تقدم نادي شارلروا البلجيكي، النادي السابق للاعب، بشكوى رسمية إلى فيفا للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة عن صفقة انتقال عدي الدباغ إلى الزمالك، والتي تبلغ قيمتها 170 ألف يورو.

وبناءً على الشكوى، أصدر الاتحاد الدولي قراره بإيقاف قيد اللاعبين الجدد للزمالك، لحين سداد المستحقات المالية المستحقة كاملة لنادي شارلروا.

ويُعد هذا الإيقاف هو الثامن للزمالك ضمن سلسلة من العقوبات التي تعرض لها مؤخرًا، بسبب قضايا تتعلق بمستحقات لاعبين وأندية سابقة.

8 قضايا ايقاف قيد ضد نادي الزمالك

جوزيه جوميز: مدرب الزمالك السابق

فيتيني جوميز مدرب حراس الزمالك السابق

أدريه ستيفان بيكي مدرب مساعد للبرتغالي جوزيه جوميز

جواو ميجيل مدرب أحمال الزمالك السابق في جهاز جوميز

كريستيان جروس: المدير الفني السابق للزمالك

فرجاني ساسي: لاعب الزمالك السابق

نادي إشتريل أمادورا البرتغالي بسبب مستحقات شيكو بانزا لاعب الزمالك الحالي.

نادي شارلروا البلجيكي بسبب مستحقات عدي الدباغ

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إيقاف قيد الزمالك الزمالك عدي الدباغ أخبار الزمالك الزمالك اليوم قيد الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي: صندوق النقد "ضيف ثقيل" لدى الشعوب.. وبرنامج مصر صاغته الحكومة
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟