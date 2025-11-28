مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

1 2
18:00

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا

شبيبة القبائل

0 0
18:00

يانج افريكانز

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

- -
21:30

لايبزيج

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

1 3
19:30

القادسية

جميع المباريات

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي

كتب : مصطفى الجريتلي

07:46 م 28/11/2025
ينتظر فريق الأهلي مواجهة قوية حين يحل ضيفًا على نظيره الجيش الملكي المغربي اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي المغرب

الأهلي سيلتقي مستضيفه الجيش الملكي المغربي عند التاسعة مساء اليوم على ملعب مولاي الحسن بالرباط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي

وتُنقل مباراة الأهلي والجيش الملكي على قناة bein sports HD1، الناقل الحصري لمباريات البطولات الأفريقية بتعليق صوتي لعلي سعيد الكعبي.

الأهلي كان قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز برباعية مقابل هدف على ضيفه شبيبة القبائل، فيما خسر الجيش الملكي بهدف نظيف على يد مستضيفه يانج أفريكانز التنزاني.

