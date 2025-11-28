الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي

أول تعليق من مدرب المصري بعد فوزه التاريخي أمام زيسكو

ينتظر فريق الأهلي مواجهة قوية حين يحل ضيفًا على نظيره الجيش الملكي المغربي اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي المغرب

الأهلي سيلتقي مستضيفه الجيش الملكي المغربي عند التاسعة مساء اليوم على ملعب مولاي الحسن بالرباط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي

وتُنقل مباراة الأهلي والجيش الملكي على قناة bein sports HD1، الناقل الحصري لمباريات البطولات الأفريقية بتعليق صوتي لعلي سعيد الكعبي.

الأهلي كان قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز برباعية مقابل هدف على ضيفه شبيبة القبائل، فيما خسر الجيش الملكي بهدف نظيف على يد مستضيفه يانج أفريكانز التنزاني.

