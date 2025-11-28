علق الكابتن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج الناظر مع شوبير على قناة النهار، على الشائعات المتداولة بشأن رحيل حسام حسن عن قيادة المنتخب الوطني.

هاني أبو ريدة يرد على الأنباء المتداولة حول إقالة حسام حسن

وقال أبو ريدة: "نحن داعمون للكابتن حسام حسن، والرجل حقق الفوز في العديد من المباريات، وتأهل بالمنتخب إلى كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية، وكل ما يحدث من هجوم سببه أن البعض لم يتحمل خسارة المنتخب بعد سلسلة الانتصارات".

وأضاف: "الاتحاد المصري دائما يقف خلف المدير الفني للمنتخب، ظالما أو مظلوما، وقد طمأنت الكابتن حسام منذ أول يوم تولى فيه المسؤولية."

وتابع: "علاقتنا بالكابتن حسام ممتازة، ونجدد الثقة فيه بعد كل مباراة وفي كل اجتماع، ونتمنى له التوفيق في البطولات المقبلة."

واختتم أبو ريدة حديثه قائلا: "خلال الاجتماع الذي جمع اتحاد الكرة بوزير الشباب والرياضة والكابتن حسام، سألنا الكابتن حسام إذا كان بحاجة إلى أي تدعيمات في الجهاز الفني، لكنه أكد أنه لا يحتاج لأي إضافات أو استبعاد أحد، وقال أنا أتحمل المسؤولية، ونتمنى له التوفيق وتقديم نتائج إيجابية مع المنتخب."