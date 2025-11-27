بعد استثنائه.. موعد انضمامه مهاجم الزمالك للبعثة في جنوب أفريقيا

"فسخ وتجميد".. 9 لاعبين تخلفوا عن السفر مع الزمالك في رحلة جنوب أفريقيا

تقرر أن ينضم عدي الفلسطيني عدي الدباغ، لبعثة الفريق الأول لنادي الزمالك، في جنوب أفريقيا اليوم الخميس استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

وأكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك أن الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الفريق غادر القاهرة عقب مباراة زيسكو الزامبي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد حصوله على موافقة الجهاز الفني للمشاركة مع منتخب فلسطين في مباراته أمام ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العرب، في ظل أهمية المباراة لمنتخب فلسطين للتأهل إلى كأس العرب.

وخاض الفريق الأبيض مران الأمس في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة بمدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا استعدادًا للقاء كايزر تشيفز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء قرار الجهاز الفني بخوض التدريبات في صالة الجيمانيزيوم حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد بسبب طول رحلة السفر إلى مدينة بولوكواني.

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى جنوب أفريقيا في تمام الساعة الواحدة ظهر أمس الأربعاء، واستغرقت رحلة الطيران حوالي 8 ساعات إلى مدينة جوهانسبرج، ومكثت البعثة ترانزيت لمدة ثلاث ساعات في مطار جوهانسبرج ثم استقلت طائرة أخرى إلى مدينة بولوكواني التي ستستضيف المباراة في رحلة استغرقت ساعة.