مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

سموحة

- -
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

البنك الاهلي

- -
17:00

بورفؤاد

كأس مصر

بتروجت

- -
19:30

وادي دجلة

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

النمسا

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

سبورتينج براجا

جميع المباريات

إعلان

بعد استثنائه.. موعد انضمامه مهاجم الزمالك للبعثة في جنوب أفريقيا

كتب : محمد خيري

10:16 ص 27/11/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك
  • عرض 15 صورة
    الزمالك (6)
  • عرض 15 صورة
    جماهير الزمالك ترفع تصريحات الراحل محمد صبري (3)
  • عرض 15 صورة
    جماهير الزمالك ترفع تصريحات الراحل محمد صبري (2)
  • عرض 15 صورة
    جماهير الزمالك ترفع تصريحات الراحل محمد صبري (3)
  • عرض 15 صورة
    جماهير الزمالك ترفع تصريحات الراحل محمد صبري (2)
  • عرض 15 صورة
    جماهير الزمالك ترفع تصريحات الراحل محمد صبري (1)
  • عرض 15 صورة
    جماهير الزمالك ترفع تصريحات الراحل محمد صبري (1)
  • عرض 15 صورة
    جماهير الزمالك ترفع تصريحات الراحل محمد صبري (2)
  • عرض 15 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك (3) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك (5) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك (4) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقرر أن ينضم عدي الفلسطيني عدي الدباغ، لبعثة الفريق الأول لنادي الزمالك، في جنوب أفريقيا اليوم الخميس استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

وأكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك أن الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الفريق غادر القاهرة عقب مباراة زيسكو الزامبي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد حصوله على موافقة الجهاز الفني للمشاركة مع منتخب فلسطين في مباراته أمام ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العرب، في ظل أهمية المباراة لمنتخب فلسطين للتأهل إلى كأس العرب.

وخاض الفريق الأبيض مران الأمس في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة بمدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا استعدادًا للقاء كايزر تشيفز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء قرار الجهاز الفني بخوض التدريبات في صالة الجيمانيزيوم حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد بسبب طول رحلة السفر إلى مدينة بولوكواني.

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى جنوب أفريقيا في تمام الساعة الواحدة ظهر أمس الأربعاء، واستغرقت رحلة الطيران حوالي 8 ساعات إلى مدينة جوهانسبرج، ومكثت البعثة ترانزيت لمدة ثلاث ساعات في مطار جوهانسبرج ثم استقلت طائرة أخرى إلى مدينة بولوكواني التي ستستضيف المباراة في رحلة استغرقت ساعة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك عدي الدباغ نادي الزمالك بعثة الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب يرتفع في مصر اليوم
شبورة ورياح.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة