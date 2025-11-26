مباريات الأمس
سيد عبد الحفيظ بالمصحف وتحضير توروب.. لقطات من رحلة الأهلي إلى المغرب

كتب : هند عواد

11:44 ص 26/11/2025
  عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج أثناء سفر الأهلي إلى المغرب
  • عرض 10 صورة
    كريم فؤاد وإمام عاشور أثناء سفر الأهلي إلى المغرب
  • عرض 10 صورة
    زيزو ومحمد شريف أثناء سفر الأهلي إلى المغرب
  • عرض 10 صورة
    مروان عطية أثناء سفر الأهلي إلى المغرب
  • عرض 10 صورة
    محمد هاني وتريزيجيه أثناء سفر الأهلي إلى المغرب
  • عرض 10 صورة
    أحمد رضا أثناء سفر الأهلي إلى المغرب
  • عرض 10 صورة
    أفشة وياسر إبراهيم أثناء سفر الأهلي إلى المغرب
  • عرض 10 صورة
    بن رمضان وبن شرقي أثناء سفر الأهلي إلى المغرب
  • عرض 10 صورة
    سيد عبد الحفيظ يقرأ القرآن أثناء سفر الأهلي إلى المغرب

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة منذ قليل، متجهة إلى المغرب لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع "فيسبوك" صورًا للاعبي الفريق داخل الطائرة أثناء السفر إلى المغرب.

وظهر سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة الأهلي، وهو يقرأ القرآن الكريم من المصحف على متن الطائرة، فيما ظهر الدنماركي ياس توروب، مدرب الأهلي، ممسكًا بورقة وقلم.

وتضم بعثة الأهلي كلًا من: مصطفى شوبير، محمد سيحا، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، محمود حسن تريزيجيه، أحمد رضا، محمد شريف، محمد شكري، مروان عطية، أشرف داري، أشرف بن شرقي، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، وحمزة عبد الكريم.


