سيد عبد الحفيظ بالمصحف وتحضير توروب.. لقطات من رحلة الأهلي إلى المغرب

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة منذ قليل، متجهة إلى المغرب لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع "فيسبوك" صورًا للاعبي الفريق داخل الطائرة أثناء السفر إلى المغرب.

وظهر سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة الأهلي، وهو يقرأ القرآن الكريم من المصحف على متن الطائرة، فيما ظهر الدنماركي ياس توروب، مدرب الأهلي، ممسكًا بورقة وقلم.

وتضم بعثة الأهلي كلًا من: مصطفى شوبير، محمد سيحا، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، محمود حسن تريزيجيه، أحمد رضا، محمد شريف، محمد شكري، مروان عطية، أشرف داري، أشرف بن شرقي، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، وحمزة عبد الكريم.



