قبل أيام من انطلاقها.. ماذا ينتظر منتخب مصر في كأس العرب؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أيام قليلة تفصل منتخب مصر الثاني عن المشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العرب للمنتخبات 2025.

موعد بطولة كأس العرب

وتستضيف دولة قطر منافسات بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.

مجموعة مصر في كأس العرب

وأوقعت قرعة البطولة منتخب مصر الثاني بالمجموعة الثالثة التي تضم منتخبات: الأردن، الإمارات بجانب المنتخب الفائز من مباراة موريتانيا والكويت.

وكان حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني قد أعلن القائمة النهائية التي ستخوض منافسات البطولة، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

وينتظر منتخب مصر في الجولة الأولى مواجهة المنتخب الذي سيفوز من مباراة يوم غد الثلاثاء التي ستجمع منتخب موريتانيا ونظيره الكويتي عند الثالثة عصرًا.

مواعيد مباريات مصر في كأس العرب

وستكون مباراة المنتخب الأولى عند 04:30 عصر يوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر على ملعب لوسيل.

وسيواجه منتخب مصر في الجولة الثانية نظيره الإماراتي على ملعب لوسيل عند 08:30 مساء يوم السبت الموافق 6 ديسمبر على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة نظيره الأردني على ملعب البيت عند 04:30 عصر يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر.

نظام التأهل في بطولة كأس العرب

وسيتم توزيع المنتخبات الـ 16 المشاركة في البطولة على 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات بكل مجموعة إذ يتأهل أول وثانِ كل مجموعة إلى دور ربع النهائي الذي يُلعب بنظام خروج المغلوب.

