9 صور لنجوم الأهلي والزمالك القدامى في مباراة ودية

تواجد عدد من نجوم الأهلي والزمالك القدامى، في أحد الملاعب الخماسية بمنطقة البساتين لحضور نهائي إحدى الدورات، التي تم تنظيمها بملعب مؤمن زكريا نجم الأهلي.

وحضر عدد كبير من نجوم القطبين السابقين في اللقاء، ومن بينهم: "معتز إينو، أيمن أشرف، حسن مصطفى، محمد فاروق ومحمد عبد الجليل".

وعلى الجانب الآخر، تواجد في المباراة عدد من نجوم الفارس الأبيض، وعلى رأسهم كلا من: "عبد الحليم علي، بشير التابعي ووائل القباني"، بالإضافة إلى ظهور الحكم محمد الصباحي في نهائي البطولة.

وخطف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد عبد الجليل، الأنظار بشكل كبير في اللقاء، بعدما ظهر مرتديا قميص الفارس الأبيض، في مباراة غلبت عليها الروح الرياضية.

وحرص نجوم القطبين على التقاط العديد من الصور التذكارية معا، خلال المباراة، تعبيرا عن الروح الرياضية العالية التي تجمع بين نجوم قطبي الكرة المصرية، بعيدا عن أي أحداث داخل الملعب.

