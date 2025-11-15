"حبب الناس في قميص الزمالك".. أول تعليق من شيكابالا بعد وفاة محمد صبرى

عبر محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك السابق، عن حزنه الشديد على رحيل محمد صبرى، نجم الفريق السابق، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الجمعة.

وقال شيكابالا، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "في وقت من الأوقات الناس حبت تيشرت الزمالك، علشان محمد صبري".

وأضاف: "الناس كانت بتحب صبري علشان كان واحد منهم، كان بالنسبة لي وأنا صغير حلم إني أتمرن معاه، ولعبت معاه، وكان شرف عظيم ليا".

وأضاف: "مع أول تدريب لي مع الفريق الأول بنادي الزمالك، اتصلت بأهلي وقلت لهم، كنت بجري بجانب محمد صبري".

وظهر شيكابالا خلال الحلقة مرتديًا تيشيرت محمد صبري عندما كان يلعب في الزمالك، وعلى وجه نجم الزمالك شيكابالا علامات الحزن القوية بسبب رحيل صبري.

