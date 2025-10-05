مباريات الأمس
إعلان

عماد النحاس يبلغ لاعبي الأهلي بقراره قبل مباراة إيجل نوار البوروندي

كتب : مصراوي

12:18 م 05/10/2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

أبلغ الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس لاعبيه بقرارهم بعد الفوز على نظيرهم كهرباء الإسماعيلية مساء يوم أمس السبت برباعية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

وأخطر عماد النحاس لاعبيه، بحسب تصريحات مصدر مسؤول بنادي الأهلي لمصراوي، بالحصول على إجازة لمدة 3 أيام قبل فتح ملف مباراة إيجل نوار البوروندي.

ومن المقرر أن يعود الفريق الأحمر للتدريبات في الرابعة من عصر الأربعاء المقبل باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة إيجل نوار.

موعد مباراة إيجل نوار و الأهلي

الأهلي سيحل ضيفًا على نظيره إيجل نوار البوروندي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات ذهاب دور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي موعد مباراة الأهلي وإجيل نوار البورندي مباريات دوري أبطال أفريقيا نتيجة مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

