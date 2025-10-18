عرض مغري من الدوري الليبي لنجم الزمالك.. ورد مفاجئ من اللاعب

لحظة بلحظة.. أيجل نوار و الأهلي .. تعرف على التشكيل

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن تلقي المهاجم التونسي بصفوف الزمالك سيف الجزيري عرضًا من مسؤولي نادي الاتحاد الليبي للانضمام لصفوفهم.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى أن اللاعب رفض العرض الذي كان مغريًا من الجانب المادي وفضل الاستمرار مع الزمالك.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن ظروف أسرية هي من جعلت سيف الجزيري يريد الاستمرار مع الزمالك.

وخرج سيف الجزيري عن التشكيل الأساسي للمدير الفني البلجيكي للزمالك يانيك فيريرا إذ لم يشارك خلال الموسم الجاري 2025/26 سوى في مباراتين لمدة 34 دقيقة لعب.

