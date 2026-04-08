إعلان

براكين وأعاصير وبحيرات قاتلة.. أخطر 5 أماكن في العالم

كتب : شيماء مرسي

03:30 م 08/04/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    منطقة الساحل في أفريقيا3
  • عرض 5 صورة
    جاوة وسومطرة2
  • عرض 5 صورة
    ميامي5
  • عرض 5 صورة
    نابولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصنف بعض المناطق حول العالم من بين الأكثر خطورة على الإنسان، نظرا لما تحتويه من براكين نشطة وأعاصير مدمرة وبحيرات قاتلة وموجات جفاف قاسية.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أخطر 5 أماكن في العالم، وفقا لـ "livescience".

ما سر البحيرة القاتلة في غرب أفريقيا؟

توجد بحيرة نيوس تحت سطح إحدى البحيرات في غرب أفريقيا، حيث تتسرب غازات ثاني أكسيد الكربون من جيب صهاري في أعماق القاع إلى السطح. وتحت ضغط 200 متر من الماء، يبقى الغاز مذابا تماما مثل الغازات الموجودة في زجاجة الصودا، ما يجعل الموقف خطيرا جدا.


لكن يوم 21 أغسطس 1986، انقلبت مياه البحيرة فجأة وانفجر ثاني أكسيد الكربون الذي انخفض ضغطه إلى الأعلى.


واندفعت سحابة ثاني أكسيد الكربون الناتجة إلى أسفل التل، مما أدى إلى اختناق 1700 شخص وآلاف الحيوانات.

لماذا يصر سكان نابولي على العيش على سفوح بركان فيزوف؟

تقع مدينة نابولي عند سفح بركان فيزوف وقد يصل عدد سكانها إلى 650 ألف نسمة، وفي حالة الثوران البركاني قد يجبر أكثر من مليون شخص على إخلاء منازلهم.
ليس بركان فيزوف وحده هو المشكلة، لكن البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل إيطاليا مليء بالبراكين.

لماذا صنفت ميامي كأكثر المدن عرضة للكوارث الطبيعية؟

وفقا لتقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد يتعرض الطرف الجنوبي من فلوريدا لأكثر من 60 إعصار خلال 100 عام.
وفي عام 2008، صنفت شركة ساستين لين للاستدامة مدينة ميامي كأكثر المدن عرضة للكوارث الطبيعية في الولايات المتحدة.

هل منطقة الساحل في أفريقيا مهددة بالخطر؟

وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، توفي أكثر من 100 ألف شخص بسبب الجفاف في منطقة الساحل الأفريقي بين عامي 1972 و1984.


كما عجز 750 ألف شخص عن زراعة محاصيلهم وأصبحوا يعتمدون كليا على المساعدات الغذائية.


تقع منطقة الساحل القاحلة على حدود الصحراء الكبرى وتمتد عبر شمال أفريقيا مرورا بموريتانيا والسنغال ومالي والنيجر وبوركينا فاسو ونيجيريا وتشاد والسودان والجزائر وإثيوبيا وإريتريا.


لذا، فإن استغلال الإنسان لموارد المياه المحدودة في المنطقة يتسبب في التصحر، مما يزيد من خطر الجفاف والمجاعة في المستقبل.

جاوة وسومطرة، إندونيسيا

تواجه هاتان الجزيرتان الإندونيسيتان مخاطر الكوارث الطبيعية أكثر من أي مكان آخر، فالجفاف والفيضانات والزلازل والانهيارات الأرضية والبراكين والتسونامي كلها تهدد إندونيسيا، وتعد جزيرتا جاوة وسومطرة الأكثر عرضة للخطر.

وتعد أشهر كارثة ضربت إندونيسيا هي تسونامي المحيط الهندي عام 2004 ، الذي أنهى حياة 227,898 شخصا.

أقرأ أيضًا:

لمسه قد تفقدك حياتك .. إليك أشرس أنواع طيور حول العالم (صور)

أصل أيام الأسبوع.. لماذا سُميت بهذه الأسماء؟ - مفاجأة

لماذا اختارت كلية الصيدلة الأفعى رمزا لها؟

تنهي حياتك في ثواني.. تعرف على أخطر حيوانات سامة (صور)

أفريقيا حول العالم الساحل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سماع المحادثة.. 4 مطالب عاجلة للأهلي بشأن مباراة سيراميكا كليوباترا
رياضة محلية

محمد عدوية يروج للفيلم الوثائقي لوالده "عدوية.. سلطان أهل الهوى"
زووم

حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد
زووم

بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
شئون عربية و دولية

رئيس وزراء لبنان يعلق على الغارات الإسرائيلية.. ويطالب مساعدة "الأصدقاء"
شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران