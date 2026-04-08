8 متهمين و13 طفلًا.. كواليس سقوط شبكة للتسول في القاهرة

كتب : علاء عمران

04:51 م 08/04/2026 تعديل في 04:52 م

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 8 متهمين بينهم 4 سيدات بالقاهرة لاتهامهم باستغلال 13 طفلًا في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، ما أثار القلق بشأن سلامة الأطفال وحقوقهم الأساسية.

وأوضحت التحريات أن 6 من المتهمين لديهم معلومات جنائية سابقة، واعترفوا جميعًا بارتكاب نشاطهم الإجرامي، بينما تم إنقاذ الأطفال المعرضين للخطر وتسليمهم لأهليتهم أو إيداعهم بدور الرعاية المختصة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين بكل حسم وقوة لضمان حماية براءة الصغار.

كشفت تحريات مباحث رعاية الأحداث أن الشبكة الإجرامية قامت بتوزيع الأطفال في الميادين الحيوية بالقاهرة، وأجبرتهم على مضايقة المواطنين بالبيع الإلحاحي والتسول، مستغلة الفئات الضعيفة كواجهة لجمع مبالغ مالية طائلة يوميًا، ما استدعى تدخلًا أمنيًا عاجلًا لإنهاء هذه المعاناة الإنسانية.

امتدت جهود الداخلية لتشمل تسليم الأطفال لأهليتهم بعد أخذ التعهدات القانونية اللازمة، فيما تم إيداع من تعذر الوصول لذويهم في دور الرعاية المختصة.

