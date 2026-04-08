أعنف الهجمات منذ عقود.. مئات القتلى والجرحى جراء قصف بيروت

كتب : وكالات

04:54 م 08/04/2026

لبنان

أعلن وزير الصحة اللبناني، أن مئات الأشخاص سقطوا بين قتيل وجريح جراء الضربات التي شنتها إسرائيل على لبنان اليوم، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وقال وزير الصحة، ركان ناصر الدين، إن هناك "مئات القتلى والجرحى" في أعقاب هجمات يوم الأربعاء، وفق ما نقلته الوكالة.

وشملت الهجمات بعضًا من أعنف الضربات الإسرائيلية التي تستهدف قلب بيروت منذ عقود، حيث طالت الغارات الجوية ما لا يقل عن ثلاث مناطق داخل بيروت الإدارية، من بينها غارة استهدفت منطقة قريبة من الكورنيش البحري المركزي.

وتُعد بيروت الإدارية، التي يغلب على سكانها من السنة والمسيحيين، نادرًا ما تكون هدفًا للضربات الإسرائيلية.

وبلغ عدد القتلى منذ اندلاع الحرب ما لا يقل عن 1530 شخصًا، إضافة إلى 4812 جريحًا، وفق أحدث بيانات صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية يوم الثلاثاء، وذلك قبل تنفيذ الضربات الواسعة الأخيرة التي شنتها إسرائيل.

