هشام يكن يتحدث لمصراوي عن هروب لاعبي منتخب إريتريا

تحدث المصري هشام يكن، المدير الفني لمنتخب إريتريا، عن هروب 7 لاعبين من المعسكر الأخير، عقب مباراة إسواتيني.

هروب 7 لاعبين من منتخب إريتريا

ذكرت شبكة "رويترز"، أن هناك 7 لاعبين اختفوا من منتخب إريتريا، بعد الفوز على منتخب إسواتيني، في الدور التمهيدي المؤهل لتصفيات أمم أفريقيا.

وتشارك إريتريا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، في ديسمبر المقبل، بعد غياب نحو 19 عاما، عندما منعت إريتريا من السفر للخارج بعد فرار عدة لاعبين من منتخب الشباب إلى أوغندا.

وتأهلت إريتريا إلى تصفيات أمم أفريقيا، بعد الفوز على إسواتيني، بنتيجة 4-1، في مجموع المباراتين.

هشام يكن يتحدث عن هروب لاعبي إريتريا

قال يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "هؤلاء اللاعبين لم يكونوا ضمن التشكيل الأساسي، والمعسكر كان يضم لاعبين لاختيار الأفضل".

وأضاف: "ما حدث أنهم ظلوا في إسواتيني بعد المباراة، واعتذروا لنا هنا، ويوجد لاعبين من المنتخب سيحترفون في الدوري المصري".

