الدوري المصري

سموحة

0 2
17:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

1 2
21:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

0 1
21:00

أرسنال

بينهم محمد صلاح.. بعثة ليفربول تصل إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان

كتب : هند عواد

09:40 م 07/04/2026
    جاكبو رفقة بعثة ليفربول
    محمد صلاح أثناء الوصول إلى باريس
    محمد صلاح رفقة بعثة ليفربول
    إيكتيكي رفقة بعثة ليفربول

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، إلى باريس، منذ قليل، استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

يحل ليفربول ضيفا على باريس سان جيرمان، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بارك دي برانس، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بعثة ليفربول تصل إلى باريس

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا من وصول بعثة الفريق إلى باريس، بينهم الدولي المصري محمد صلاح.
وأعلن أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، قائمته لمواجهة باريس سان جيرمان، وشهدت عودة ألكسندر إيزاك.

وتضم قائمة ليفربول كل من، جوميز، فان ديك، كوناتي، كيركيز، فيرتز، زوبوسزلاي، إيزاك، ماك أليستر، صلاح، كييزا، جونز، جاكبو، إيكيتيكي، مامارداشفيلي، روبرتسون، وودمان، فريمبونج، جرافنبيرتش، نيوني، نجوموها، ميسكيور.

ليفربول محمد صلاح باريس سان جيرمان فرنسا دوري أبطال أوروبا

دبلوماسية اللحظة الأخيرة.. هل تنقذنا من "نظرية الرجل المجنون" بإيران؟
حقيقة سقوط سقف فصل في مدرسة بالمعادي.. التعليم تكشف التفاصيل
في اليوم العالمي للصحة.. كيف تشعل الحروب فتيل الأمراض؟
مهلة باكستان.. رد إيجابي من إيران وعرض المقترح على ترامب
"فستان أسود".. سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة
