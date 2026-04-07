بينهم محمد صلاح.. بعثة ليفربول تصل إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، إلى باريس، منذ قليل، استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

يحل ليفربول ضيفا على باريس سان جيرمان، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بارك دي برانس، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بعثة ليفربول تصل إلى باريس

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا من وصول بعثة الفريق إلى باريس، بينهم الدولي المصري محمد صلاح.

وأعلن أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، قائمته لمواجهة باريس سان جيرمان، وشهدت عودة ألكسندر إيزاك.

وتضم قائمة ليفربول كل من، جوميز، فان ديك، كوناتي، كيركيز، فيرتز، زوبوسزلاي، إيزاك، ماك أليستر، صلاح، كييزا، جونز، جاكبو، إيكيتيكي، مامارداشفيلي، روبرتسون، وودمان، فريمبونج، جرافنبيرتش، نيوني، نجوموها، ميسكيور.

اقرأ أيضًا:

والدها تنبأ بموهبتها.. ابنة لوكا مودريتش تفوز بكأس جارينو مع ميلان



النادي الأهلي يعلن تفاصيل إصابة بلال عطية ومدة غيابه عن الملاعب



