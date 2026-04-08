أحالت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من اليوتيوبر "م.ع" ضد الإعلامية "م.ع"، في اتهامها بسرقة فكرة برنامج يقدمه الأول على منصة رقمية، لمصلحة الخبراء لتحديد الضرر الواقع على مقيم الدعوى من عدمه.

تحقيقات دعوى اتهام اليوتيوبر موسليفا لإعلامية بسرقة فكرة برنامجه

وكشفت تحقيقات الدعوى المدنية رقم 1761 أن اليوتيوبر"م.ع" المعروف بـ"موسيلفا" هو صاحب فكرة ومبتكر برنامج "على المسرح"، ويقدمه عبر قناته على موقع يوتيوب وتطبيقات أخرى.

وأضاف "م.ع" أن البرنامج كان مصدر رزقه قبل أن يُلقى القبض عليه واتهامه بنشر أخبار كاذبة، وبعد حصوله على حكم بالبراءة فوجئ بتقديم الإعلامية "م.ع" برنامجًا يحمل نفس الاسم والفكرة على إحدى القنوات الفضائية.





