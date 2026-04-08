إعلام أمريكي عن ترامب: لبنان خارج اتفاق وقف إطلاق النار

نقلت مراسلة شبكة "بي بي اس" لدى البيت الأبيض ليز لاندرز ، قبل قليل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوله إن لبنان "لم يشمل بالاتفاق" بين واشنطن وطهران على وقف النار.

وقالت لاندرز عبر منصة "إكس" إنها سألت الرئيس عما إذا كان اطلع على الضربات في لبنان، فرد: "نعم. لم يشملهم الاتفاق".

وحين سُئل عن السبب، أجاب: "بسبب حزب الله. لم يجر ضمهم إلى الاتفاق. وسنهتم بهذا الأمر".

وردت الصحفية بسؤال عما إذا كان لا يمانع استمرار الإسرائيليين في ضربهم، فقال: "هذا جزء من الاتفاق والجميع يعلمون ذلك. هذه مناوشة منفصلة".

وفي وقت سابق، قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن طهران تدرس الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان إذا استمرت الهجمات على بيروت.

ومن جانبه قالت وكالة فارس الإيرانية، نقلا عن مصدر أمني-عسكري مطّلع بأن إيران بصدد استكمال الترتيبات لتنفيذ عملية ردع تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية في الأراضي المحتلة.