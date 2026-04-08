رئيس وزراء لبنان يعلق على الغارات الإسرائيلية.. ويطالب مساعدة "الأصدقاء"

كتب : أحمد جمعة

03:07 م 08/04/2026

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام

دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، "جميع الأصدقاء" إلى المساعدة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على بيروت.

يأتي ذلك في الوقت الذي شنّت إسرائيل، الأربعاء، سلسلة غارات على بيروت، مستهدفة أحياء عدة في العاصمة اللبنانية، فضلا عن ضاحيتها الجنوبية، معقل حزب الله، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

ومع إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بدا أن الشرق الأوسط يتنفس الصعداء مؤقتاً بعد أسابيع من التصعيد العسكري المباشر، إلا أن هذا الاتفاق استُثني منه الجبهة اللبنانية، إذ أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن التهدئة "لا تشمل لبنان".

وقال سلام عبر حسابه على إكس: "في حين رحّبنا بالاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، وكثّفنا جهودنا للتوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، تواصل إسرائيل توسيع اعتداءاتها التي طالت أحياء سكنية مكتظّة، وراح ضحيتها مدنيون عزّل، في مختلف أنحاء لبنان، ولا سيّما في العاصمة بيروت، غير آبهة بكل المساعي الإقليمية والدولية لوقف الحرب، ناهيك عن ضربها عرض الحائط بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي لم تحترمها يومًا أصلًا".

وأضاف أن "جميع أصدقاء لبنان مدعوون إلى مساعدتنا على وقف هذه الاعتداءات بكل الوسائل المتاحة".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تصاعد سحب من الدخان من الأحياء المستهدفة في بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "نفذنا هجوما واسع النطاق استهدف مراكز قيادة وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في جميع أنحاء بيروت".

