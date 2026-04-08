مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

- -
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

10 0
14:30

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

بأكثر من 11 مليون دولار.. حقيقة سعر أغلى تذكرة في التاريخ

كتب : هند عواد

04:11 م 08/04/2026

كريستيانو رونالدو وخاميس رودريجير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لتذكرة مباراة في كأس العالم 2026، يتجاوز سعرها 11 مليون دولار، بالتزامن مع الانتقادات الواسعة لأسعار تذاكر المونديال.

موعد كأس العالم 2026

تقام النسخة 23 من بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

تذكرة مباراة البرتغال وكولومبيا بـ11 مليون دولار

نشر الحساب الرسمي لشبكة "ESPN" على منصة التغريدات "إكس"، صورة لسعر التذكرة، وعلق ساخرا: "تباع تذكرة مباراة البرتغال وكولومبيا في كأس العالم لكرة القدم في ميامي مقابل 11 مليون دولار".

ووصل السعر المتداول للتذكرة إلى 11,358,024 دولارا، لكن أشارت تقرير عبر "RT"، إلى أن هذا الرقم لا يعكس السعر الحقيقي، بل أنه السبب خلل تقني في منصة إعادة.

ويلتقي منتخب البرتغالي بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو نظيره كولومبيا، في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2026، على ملعب ملعب هارد روك في ميامي.

جدير بالذكر أن صحيفة بي بي سي، ذكرت في وقت سابق، أن أسعار تذاكر مباراة نهائي كأس العالم 2026، وصلت نحو 11 ألف دولار، بزيادة كبيرة عن آخر نسخة.

رونالدو البرتغال كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

