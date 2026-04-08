بأكثر من 11 مليون دولار.. حقيقة سعر أغلى تذكرة في التاريخ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لتذكرة مباراة في كأس العالم 2026، يتجاوز سعرها 11 مليون دولار، بالتزامن مع الانتقادات الواسعة لأسعار تذاكر المونديال.

موعد كأس العالم 2026

تقام النسخة 23 من بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

تذكرة مباراة البرتغال وكولومبيا بـ11 مليون دولار

نشر الحساب الرسمي لشبكة "ESPN" على منصة التغريدات "إكس"، صورة لسعر التذكرة، وعلق ساخرا: "تباع تذكرة مباراة البرتغال وكولومبيا في كأس العالم لكرة القدم في ميامي مقابل 11 مليون دولار".

A resale ticket for Portugal vs. Colombia at the FIFA World Cup in Miami is going for $11 million 😂



(h/t @RobertoRojas97) pic.twitter.com/11JG5FMeS4 — ESPN FC (@ESPNFC) April 7, 2026

ووصل السعر المتداول للتذكرة إلى 11,358,024 دولارا، لكن أشارت تقرير عبر "RT"، إلى أن هذا الرقم لا يعكس السعر الحقيقي، بل أنه السبب خلل تقني في منصة إعادة.

ويلتقي منتخب البرتغالي بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو نظيره كولومبيا، في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2026، على ملعب ملعب هارد روك في ميامي.

جدير بالذكر أن صحيفة بي بي سي، ذكرت في وقت سابق، أن أسعار تذاكر مباراة نهائي كأس العالم 2026، وصلت نحو 11 ألف دولار، بزيادة كبيرة عن آخر نسخة.

