رسميا.. أليو سيسيه يعلن الرحيل من تدريب منتخب ليبيا  

أعلن السنغالي أليو سيسيه، المدير الفني السابق لمنتخب ليبيا، رسميًا رحيله عن قيادة الفريق، بعد انتهاء مهمته مع نهاية فترة التوقف الدولي في مارس الماضي.

أليو سيسيه تولى تدريب منتخب ليبيا في مارس 2025 خلفًا لناصر الحضيري، وكان مرتبطًا بعقد يمتد حتى يونيو 2027، لكنه اختار الرحيل قبل انتهاء عقده، منهياً بذلك فترة عمله مع الفريق بعد أقل من عامين.

ونشر سيسيه، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، تدوينة قال فيها: "كان شهر مارس الماضي استثنائيًا بالنسبة لي، فقد شهد آخر تجمع لي كمدرب للمنتخب الليبي، لقد كانت مغامرة غنية جدًا على الصعيدين المهني والشخصي، ولم يكن بوسعي الرحيل دون أن أوجه لكم كلمة من القلب".

وأضاف سيسيه مخاطبًا الطاقم الفني واللاعبين: "على الرغم من الصعوبات التي واجهناها، إلا أنني فخور بالعمل الذي أنجزناه معًا وبالنتائج التي حققناها. أؤمن كثيرًا بهذا الفريق، ولا يساورني أدنى شك في أنكم ستواصلون جهودكم للمضي به قُدمًا".

كما وجه رسالة إلى جماهير ليبيا، قائلاً: "أود أن أشكركم على حفاوة الاستقبال التي غمرتموني بها، وعلى حماسكم ودعمكم اللامحدود. لن أنساكم أبدًا، وأنا أعلم أن فرسان المتوسط سيظلون دائمًا قادرين على الاعتماد عليكم. أتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل".