الدوري المصري

وادي دجلة

17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

14:30

بيراميدز

رسميا.. أليو سيسيه يعلن الرحيل من تدريب منتخب ليبيا  

كتب : محمد خيري

03:30 م 08/04/2026

أليو سيسيه

أعلن السنغالي أليو سيسيه، المدير الفني السابق لمنتخب ليبيا، رسميًا رحيله عن قيادة الفريق، بعد انتهاء مهمته مع نهاية فترة التوقف الدولي في مارس الماضي.

أليو سيسيه تولى تدريب منتخب ليبيا في مارس 2025 خلفًا لناصر الحضيري، وكان مرتبطًا بعقد يمتد حتى يونيو 2027، لكنه اختار الرحيل قبل انتهاء عقده، منهياً بذلك فترة عمله مع الفريق بعد أقل من عامين.

أليو سيسيه يعلن الرحيل عن تدريب ليبيا

ونشر سيسيه، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، تدوينة قال فيها: "كان شهر مارس الماضي استثنائيًا بالنسبة لي، فقد شهد آخر تجمع لي كمدرب للمنتخب الليبي، لقد كانت مغامرة غنية جدًا على الصعيدين المهني والشخصي، ولم يكن بوسعي الرحيل دون أن أوجه لكم كلمة من القلب".

وأضاف سيسيه مخاطبًا الطاقم الفني واللاعبين: "على الرغم من الصعوبات التي واجهناها، إلا أنني فخور بالعمل الذي أنجزناه معًا وبالنتائج التي حققناها. أؤمن كثيرًا بهذا الفريق، ولا يساورني أدنى شك في أنكم ستواصلون جهودكم للمضي به قُدمًا".

كما وجه رسالة إلى جماهير ليبيا، قائلاً: "أود أن أشكركم على حفاوة الاستقبال التي غمرتموني بها، وعلى حماسكم ودعمكم اللامحدود. لن أنساكم أبدًا، وأنا أعلم أن فرسان المتوسط سيظلون دائمًا قادرين على الاعتماد عليكم. أتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل".

فيديو قد يعجبك



رغم اتفاق وقف النـار.. دمار هائل وتصاعد للأدخنة في بيروت نتيجة قصف إسرائيلي
يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات
د. محمود محيي الدين يعلق على مقترح ساويرس لكهرباء الكمباوندات.. ماذا قال؟
محمد عدوية يروج للفيلم الوثائقي لوالده "عدوية.. سلطان أهل الهوى"
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران