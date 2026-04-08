مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

- -
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

- -
14:30

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

يدربهم مصري.. هروب 7 لاعبين من معسكر منتخب إريتريا

كتب : هند عواد

11:06 ص 08/04/2026

هشام يكن مع منتخب إريتريا (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت معسكر منتخب إريتريا، الذي يدربه المصري هشام يكن، لاعب الزمالك ومنتخب مصر، واقعة غريبة بهروب بعض اللاعبين.

هروب لاعبي منتخب إريتريا

وفقا لـ"رويترز"، اختفى 7 لاعبين من منتخب إريتريا، بعد الفوز على منتخب إسواتيني، في الدور التمهيدي المؤهل لتصفيات أمم أفريقيا.

وتشارك إريتريا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، في ديسمبر المقبل، بعد غياب نحو 19 عاما، عندما منعا فرق إريتريا من السفر للخارج بعد فرار عدة لاعبين من منتخب الشباب إلى أوغندا.

وقال هشام يكن في تصريحات لـ"رويترز": "معظمهم لاعبون احتياطيون، أعتقد أنهم سيحاولون البحث عن فرص لتحسين وضعهم الاقتصادي في بلدان أكثر ثراء".

وتأهلت إريتريا إلى تصفيات أمم أفريقيا، بعد الفوز على إسواتيني، بنتيجة 4-1، في مجموع المباراتين.

هشام يكن منتخب إريتريا أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد سريان وقف إطلاق النار.. وقوع انفجارات في مصفاة لافان الإيرانية
تصل لإيقاف طويل.. ماذا ينتظر الشناوي بعد واقعة الحكم أمام سيراميكا؟
قرار من النقض بشأن طعن المضيفة التونسية على حكم حبسها 15 سنة بتهمة قتل
رسميا.. "الكهرباء" توحد سعر الكيلووات في العداد الكودي بزيادة 28%
تفاصيل انهيار عقارين بمنطقة الحواتم في الفيوم.. وتوجيه عاجل للمحافظ- صور
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

