يدربهم مصري.. هروب 7 لاعبين من معسكر منتخب إريتريا

شهدت معسكر منتخب إريتريا، الذي يدربه المصري هشام يكن، لاعب الزمالك ومنتخب مصر، واقعة غريبة بهروب بعض اللاعبين.

هروب لاعبي منتخب إريتريا

وفقا لـ"رويترز"، اختفى 7 لاعبين من منتخب إريتريا، بعد الفوز على منتخب إسواتيني، في الدور التمهيدي المؤهل لتصفيات أمم أفريقيا.

وتشارك إريتريا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، في ديسمبر المقبل، بعد غياب نحو 19 عاما، عندما منعا فرق إريتريا من السفر للخارج بعد فرار عدة لاعبين من منتخب الشباب إلى أوغندا.

وقال هشام يكن في تصريحات لـ"رويترز": "معظمهم لاعبون احتياطيون، أعتقد أنهم سيحاولون البحث عن فرص لتحسين وضعهم الاقتصادي في بلدان أكثر ثراء".

وتأهلت إريتريا إلى تصفيات أمم أفريقيا، بعد الفوز على إسواتيني، بنتيجة 4-1، في مجموع المباراتين.

اقرأ أيضًا:

