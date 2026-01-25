مباريات الأمس
لحظة بلحظة.. الزمالك 0 ضد 0 المصري البورسعيدي.. كأس الكونفدرالية

كتب - يوسف محمد:

08:26 م 25/01/2026 تعديل في 08:49 م
يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد إسماعيل – محمد شحاتة – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

وفي المقابل يدخل فريق المصري اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي ومصطفى العش

خط الوسط: بونور موجيشا، عميد صوافطة وحسن علي

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم، أسامة الزمراوي وصلاح محسن

أبرز أحداث مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية:

